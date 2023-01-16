Опрос: почти половина россиян общаются со своими гаджетами как с одушевленными существами

Практически половина (42%) россиян обращаются с домашними и личными устройствами как с одушевленными существами. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Лаборатории Касперского», в котором приняли участие 1008 человек.
Например, владельцы гаджетов могут попросить их снова начать работать, когда те ломаются. Большинство опрошенных (68% разговаривают со смартфонами), 54% — с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.
Каждый десятый россиянин дает имена своим устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. Около 50% респондентов испытывают сочувствие к гаджетам, если они падают или разбиваются.
«Зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним», — заявляют в «Лаборатории Касперского».
Однако в компании отмечают, что такое отношение к современным гаджетам может быть опасным. Излишнее доверие роботизированным системам может сподвигнуть поделиться с ними самой разной информацией, которой найдут применение злоумышленники.
«Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали. <…> В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию. Иногда она могла быть неочевидной, такой как марка первой машины. Однако даже ее злоумышленники могут использовать в своих схемах», — говорит эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».