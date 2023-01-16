Опрос: почти половина россиян общаются со своими гаджетами как с одушевленными существами

«Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали. <…> В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию. Иногда она могла быть неочевидной, такой как марка первой машины. Однако даже ее злоумышленники могут использовать в своих схемах», — говорит эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».