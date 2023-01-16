Актер Владимир Ипатов найден мертвым в своей квартире

Российского актера Владимира Ипатова обнаружили мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, его нашла дочь. Она обратилась в полицию после того, как мужчина перестал выходить на связь, в последний раз она общалась с отцом еще до Нового года.
По предварительным данным, Ипатов умер около месяца назад. Следов насилия на теле актера не обнаружено, точная причина смерти будет установлена после экспертизы.
Владимиру Ипатову было 64 года. За свою карьеру он успел сняться в 55 картинах, включая сериалы «Физрук», «Папины дочки», «Интерны», а также фильм «Последний богатырь».
расскажите друзьям