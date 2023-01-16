Онлайн-магазин, обслуживающий московские СИЗО, переименуют в «Сидим-едим.рф»

Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские СИЗО, сменил название на «Сидим-едим.рф». Прошлое его название было «Фсинмагазин.рф».
Если перейти на его сайт, всплывает сообщение: «Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет „Сидим-едим.рф“. Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш „Сидим-едим.рф“».
После того как СМИ обратили внимание на ребрендинг, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что интернет-магазин не имеет никакого отношения к ведомству.
Во ФСИН сказали, что выявили более 30 сервисов, неправомерно использующих аббревиатуру ведомства в своем названии. ТАСС пишет, что после этого данные ресурсы и начали ребрендинг.