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Онлайн-магазин, обслуживающий московские СИЗО, переименуют в «Сидим-едим.рф»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:16

Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские СИЗО, сменил название на «Сидим-едим.рф». Прошлое его название было «Фсинмагазин.рф».

Если перейти на его сайт, всплывает сообщение: «Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет „Сидим-едим.рф“. Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш „Сидим-едим.рф“».

После того как СМИ обратили внимание на ребрендинг, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что интернет-магазин не имеет никакого отношения к ведомству.

Во ФСИН сказали, что выявили более 30 сервисов, неправомерно использующих аббревиатуру ведомства в своем названии. ТАСС пишет, что после этого данные ресурсы и начали ребрендинг.

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ФСИН
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