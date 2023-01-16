Реклама
Новости

В Ивановской области накрыли крупную нарколабораторию

Виктория Шанина
Сегодня в 15:35

МВД в Ивановской области обнаружило и ликвидировало крупную нарколабораторию. Об этом пишет интернет-портал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Нарколабораторию оборудовали в подсобке частного дома. Оттуда было извлечено более 123 килограмм мефедрона. Как сообщается, вещество готовилось к продаже.

Задержаны четыре человека. Следствие установило, что троих россиян и гражданина ближнего зарубежья пригласил на работу некий «анонимный куратор». Двоим из них куратор давал указания по обустройству нарколаборатории через неназванный мессенджер.

Еще двое задержанных занимались перевозкой и сбытом наркотика по российским регионам.

«Оборудование и сырье для изготовления мефедрона [подозреваемые] получили через тайник в Московском регионе. Оптовые партии готового товара также помещали в тайники, адреса которых сообщали координатору бизнеса», — заявляет Ирина Волк.

Следственное управление УМВД по Ивановской области возбудило уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК. На данный момент они объединены в одно производство, четверо подозреваемых арестованы.

расскажите друзьям
люди
Ирина Волк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»