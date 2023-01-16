В Ивановской области накрыли крупную нарколабораторию

МВД в Ивановской области обнаружило и ликвидировало крупную нарколабораторию. Об этом пишет интернет-портал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Нарколабораторию оборудовали в подсобке частного дома. Оттуда было извлечено более 123 килограмм мефедрона. Как сообщается, вещество готовилось к продаже.
Задержаны четыре человека. Следствие установило, что троих россиян и гражданина ближнего зарубежья пригласил на работу некий «анонимный куратор». Двоим из них куратор давал указания по обустройству нарколаборатории через неназванный мессенджер.
Еще двое задержанных занимались перевозкой и сбытом наркотика по российским регионам.
«Оборудование и сырье для изготовления мефедрона [подозреваемые] получили через тайник в Московском регионе. Оптовые партии готового товара также помещали в тайники, адреса которых сообщали координатору бизнеса», — заявляет Ирина Волк.
Следственное управление УМВД по Ивановской области возбудило уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК. На данный момент они объединены в одно производство, четверо подозреваемых арестованы.