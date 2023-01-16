В Казахстане стартовали съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» от Okko

«У нас был длинный подготовительный период. Наверное, самый длинный и самый большой в моем опыте. В проекте очень много компьютерной графики, трюков, которые нужно придумать, раскадрировать, понять, как их реализовать. Ведь история мистическая и насыщена разными существами, которых мы не видим в реальности. Процесс разработки довольно долгий. Самое главное для меня — не мистическая составляющая и не техническое оснащение — человеческие взаимоотношения. Вечная тема отцов и детей. В нашем случае — матери и сына. В такой теме всегда можно найти что‑то новое. Я надеюсь, что мы это нащупали и постараемся донести важные смыслы до зрителя».

Дмитрий Тюрин Режиссер-постановщик сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»