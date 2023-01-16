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В Казахстане стартовали съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» от Okko

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

Кинокомпания Lookfilm совместно с Originals Production и «Место силы» приступили к съемкам оригинального мистического триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь» для Okko. Об этом «Афише Daily» сообщили представители онлайн-кинотеатра.

Съемки проходят в Казахстане, они продлятся до середины весны 2023 года. В проекте будет восемь эпизодов по 50 минут. Дата премьеры пока неизвестна.

Сериал расскажет о 14-летнем Жене Кирсанове и двух охотниках за призраками — бывшем следователе Максиме и его странном напарнике, который напоминает маньяка. Втроем они попытаются выяснить причину пожара, в котором погибла мать Жени, и найти призрака-убийцу, которые вселяется в тела своих жертв.

«„Мы здесь, чтобы вам помочь“ — история о том, что противостоять абсолютному злу способны те, кто совсем не похож на типичных супергероев», — говорится в пресс-релизе Okko.

Режиссером сериала стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер»), оператором — Глеб Филатов («Перевал Дятлова», «Колл-центр»). В ролях: Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Александр Робак и другие.

«У нас был длинный подготовительный период. Наверное, самый длинный и самый большой в моем опыте. В проекте очень много компьютерной графики, трюков, которые нужно придумать, раскадрировать, понять, как их реализовать. Ведь история мистическая и насыщена разными существами, которых мы не видим в реальности. Процесс разработки довольно долгий. Самое главное для меня — не мистическая составляющая и не техническое оснащение — человеческие взаимоотношения. Вечная тема отцов и детей. В нашем случае — матери и сына. В такой теме всегда можно найти что‑то новое. Я надеюсь, что мы это нащупали и постараемся донести важные смыслы до зрителя».
Дмитрий Тюрин
Режиссер-постановщик сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев сказал: «„Мы здесь, чтобы вам помочь“ — современный и актуальный проект. Мы рады, что создатели таких проектов, как „Выжившие“ и „Эпидемия“, вместе работают над масштабным мистическим блокбастером. Они здесь, чтобы вам помочь смотреть Okko!»

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