Шакира выпустила дисс на экс-супруга, футболиста Жерара Пике. Он собрал 111 млн просмотров за 3 дня

Шакира выпустила дисс на бывшего мужа, футболиста Жерара Пике. Он опубликован на ютьюб-канале аргентинского саундпродюсера Bizarrap три дня назад и успел собрать 111 млн просмотров.
В треке Шакира говорит, что «стоит двух 22-летних», намекая на нынешнюю девушку Пике Клару Чиа Марти. «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», — продолжает она.
Артистка обвиняет экс-супруга в том, что он стоит за ее делом о налоговом мошенничестве. «Ты думал, что причинишь мне боль, но ты сделал меня жестче», — отмечает она в тексте.
Еще в одном фрагменте Шакира поет: «Ты слишком много времени проводишь в тренажерке, но потренируй немного и мозги».
Шакира разошлась с бывшим игроком «Барселоны» и защитником сборной Испании в прошлом году. Они встречались 11 лет, у экс-супругов двое детей.