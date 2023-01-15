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Шакира выпустила дисс на экс-супруга, футболиста Жерара Пике. Он собрал 111 млн просмотров за 3 дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:25

Шакира выпустила дисс на бывшего мужа, футболиста Жерара Пике. Он опубликован на ютьюб-канале аргентинского саундпродюсера Bizarrap три дня назад и успел собрать 111 млн просмотров.

В треке Шакира говорит, что «стоит двух 22-летних», намекая на нынешнюю девушку Пике Клару Чиа Марти. «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», — продолжает она.

Артистка обвиняет экс-супруга в том, что он стоит за ее делом о налоговом мошенничестве. «Ты думал, что причинишь мне боль, но ты сделал меня жестче», — отмечает она в тексте.

Еще в одном фрагменте Шакира поет: «Ты слишком много времени проводишь в тренажерке, но потренируй немного и мозги».

Шакира разошлась с бывшим игроком «Барселоны» и защитником сборной Испании в прошлом году. Они встречались 11 лет, у экс-супругов двое детей.

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ШакираЖерар Пике
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