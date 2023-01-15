Jamie xx завершает новый альбом

Новый альбом Jamie xx находится на завершающей стадии сведения. Об этом музыкант рассказал в эфире радиостанции Triple J.
Он отметил, что некоторые треки для пластинки «создавались годами». «Понимаю, что я просто медлительный, и это нормально. Я действительно наслаждался этим процессом», — пояснил артист.
Альбом будет записан в сотрудничестве с The Avalanches. «Я немного поработал с The Avalanches перед пандемией над их последним альбомом [„We Will Always Love You“ 2020 года], а потом мы как бы продолжили», — заявил он.
Название пластинки и дату ее выхода Jamie xx пока не раскрывает.
В 2022 году Jamie xx выпустил два сингла — «Let’s Do It Again» и «Kill Dem», которые, вероятно, тоже попадут на альбом. Предыдущий сольный студийник артиста — «In Colour» — вышел в далеком 2015 году.