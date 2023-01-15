В авиакатастрофе в Непале погибла блогер Елена Бандуро. Она была беременна и летела к мужу

«Максим сейчас бегает, ищет Лену по больницам и моргам Непала. Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила», — рассказала коллега Бандуро по работе. «КП» выпустил материал в 14.23 по московскому времени, а уже через час стало известно об отсутствии выживших.