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В авиакатастрофе в Непале погибла блогер Елена Бандуро. Она была беременна и летела к мужу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

15 января в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Yeti Airlines с 72 людьми на борту. Все летевшие, в том числе четыре россиянина, погибли, сообщила авиакомпания. Среди них была 33-летняя тревел-блогер Елена Бандуро.

Девушка жила в Москве и была SMM-специалистом в одной из российских авиакомпаний, узнала «Комсомольская правда» от ее сестры. В последние месяцы Бандуро жила в Казахстане, где работала дистанционно, летала по работе в другие страны и встретила Новый год с друзьями на Шри-Ланке.

Незадолго до трагедии Бандуро рассказала родственникам о своей беременности. «На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку», — поделилась ее сестра.

© Елена Бандуро/ВКонтакте

Накануне Бандуро рассказала сестре по телефону о своих впечатлениях и планах на отдых, а рано утром следующего дня отправила пару фотографий и написала сообщение: «Доброе утро, в Непале 7.44. Я иду в зону аэропорта, теперь у меня перелет до города Покхара». Там девушку ждал ее гражданский муж Максим.

«Максим сейчас бегает, ищет Лену по больницам и моргам Непала. Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила», — рассказала коллега Бандуро по работе. «КП» выпустил материал в 14.23 по московскому времени, а уже через час стало известно об отсутствии выживших.

Вместе с Бандуро в самолете летели россияне Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Власти Непала приостановили поисково-спасательную операцию на месте катастрофы и продолжат ее 16 января. На момент написания заметки обнаружены останки 68 человек.

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