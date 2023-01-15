Реклама
Новости

В Белгородской области сдетонировали боеприпасы в расположении военных. «112» пишет о погибших

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

В Белгородской области в расположении военных произошли взрывы. СМИ и телеграм-каналы сообщают разные версии случившегося.

ТАСС пишет о детонации боеприпасов и пожаре в доме культуры на хуторе Тоненькое. Это произошло ночью, и, по данным собеседника агентства, пострадали 10 военнослужащих. Из Тоненького пришлось эвакуировать 15 жителей из соседних с ДК домов.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы уточнил, что происшествие произошло 14 января в 4.50 по московскому времени. Детонация случилась в комнате с хранением оружия, которая запустила цепную реакцию и привела к возгоранию площадью 450 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

Телеграм-каналы «112» и Baza и телеканал «РЕН-ТВ» сообщают со ссылкой на источники, что боеприпасы сдетонировали после того, как военнослужащий взорвал ручную гранату. По их данным, минимум три военных погибли, еще 16 ранены. «112» и «РЕН-ТВ» также передают о восьми людях, пропавших без вести.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о троих погибших. Агентство уточнило, что здание ДК больше не используется по назначению.

Baza пишет, что все погибшие и пострадавшие были мобилизованными. По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными, добавил телеграм-канал.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»