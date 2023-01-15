В Белгородской области сдетонировали боеприпасы в расположении военных. «112» пишет о погибших

Телеграм-каналы «112» и Baza и телеканал «РЕН-ТВ» сообщают со ссылкой на источники, что боеприпасы сдетонировали после того, как военнослужащий взорвал ручную гранату. По их данным, минимум три военных погибли, еще 16 ранены. «112» и «РЕН-ТВ» также передают о восьми людях, пропавших без вести.