В Белгородской области сдетонировали боеприпасы в расположении военных. «112» пишет о погибших

В Белгородской области в расположении военных произошли взрывы. СМИ и телеграм-каналы сообщают разные версии случившегося.
ТАСС пишет о детонации боеприпасов и пожаре в доме культуры на хуторе Тоненькое. Это произошло ночью, и, по данным собеседника агентства, пострадали 10 военнослужащих. Из Тоненького пришлось эвакуировать 15 жителей из соседних с ДК домов.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы уточнил, что происшествие произошло 14 января в 4.50 по московскому времени. Детонация случилась в комнате с хранением оружия, которая запустила цепную реакцию и привела к возгоранию площадью 450 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.
РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о троих погибших. Агентство уточнило, что здание ДК больше не используется по назначению.
Baza пишет, что все погибшие и пострадавшие были мобилизованными. По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными, добавил телеграм-канал.