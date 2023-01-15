Вилле Вало из HIM выпустил дебютный сольный альбом

Экс-фронтмен HIM Вилле Вало представил дебютный сольный альбом «Neon Noir». На нем 12 треков, «12 уроков безрассудной самоотверженности», как говорит сам артист.
«Я твердо верю, что „Neon Noir“ привнесет в гибель и мрак современности немного блеска, которого так не хватало», — комментирует он.
Одновременно Вало выпустил клип на заглавный трек пластинки. «Веселый memento mori, если он когда‑либо существовал, и мое первое гитарное соло на пластинке», — сказал о песне артист.
С 1991 года и до 2017-го, когда HIM распались, основоположники финского «лав метала» успели выпустить восемь полноформатных записей.
После концерта группы в Петербурге, который стал частью прощального тура коллектива (и где музыканты сыграли песни со всех пластинок и первого мини-альбома), «Афиша Daily» сфотографировала его посетителей, а также записала их короткие реплики.