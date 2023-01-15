Собянин рассказал, где в Москве можно будет окунуться в Крещение

В Москве подготовят 46 площадок для крещенских купаний, больше всего — в Троицком и Новомосковском административном округе. Традиционные для православных верующих купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.
Площадки для омовения оборудуют в административных округах Северном (две), Северо-Восточном (одна), Восточном (пять), Южном (три), Юго-Западном (пять), Западном (четыре), Северо-Западном (девять), Зеленоградском (две), Троицком и Новомосковском (15). Конкретные места купаний в разных частях Москвы можно посмотреть здесь.
Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания и парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики, сообщается на сайте московского мэра Сергея Собянина.
В прошлом году СМИ писали о женщине, утонувшей в реке на глазах детей и мужа во время крещенских купаний в Ленинградской области. Погибшая прыгнула «солдатиком» в необорудованную прорубь — без поручней, необходимого освещения и спасателей поблизости. Холодное течение унесло ее под лед.
Некоторые священнослужители призвали не окунаться в холодную воду без подготовки или ради острых ощущений.