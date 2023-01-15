Собянин рассказал, где в Москве можно будет окунуться в Крещение

В прошлом году СМИ писали о женщине, утонувшей в реке на глазах детей и мужа во время крещенских купаний в Ленинградской области. Погибшая прыгнула «солдатиком» в необорудованную прорубь — без поручней, необходимого освещения и спасателей поблизости. Холодное течение унесло ее под лед.