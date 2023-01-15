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Мужчина потерял 10 млн рублей, пытаясь обменять их на доллары по выгодному курсу

Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

В Москве гражданин Беларуси лишился 10 млн рублей при попытке обменять их на доллары по выгодному курсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина нашел через телеграм обменный пункт на 3-й Тверской-Ямской улице, где ему обещали выгодно поменять деньги. Когда он отдал 10 млн рублей девушке-кассиру, она сказала, что отойдет в хранилище и исчезла.

После того как пострадавший вышел из кассового помещения, он обнаружил, что офис пуст, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Это не первый подобный случай. В августе при попытке обменять в Москве деньги житель Курской области лишился более 33 млн рублей.

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