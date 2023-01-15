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В Москве первоклассникам задали выучить песню «Будущий солдат». Не всем родителям это понравилось

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:10

Первоклассники московской школы № 1298 получили от классного руководителя задание ко Дню защитника Отечества — выучить песню «Будущий солдат» некой А.И.Пилецкой. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, Москва» рассказали родители детей.

Учитель раздала школьникам листки с текстом песни. В первом куплете поется, что «Россия — огромная страна», ее армия «отважна и сильна», а мальчики «смелыми растут». В припеве автор написала, что подросшие дети пойдут в армию России и «будут доблестно служить».

Третий куплет начинается со строчек «Мальчишка — будущий солдат/И хода нет ему назад». Учитель хочет, чтобы дети исполнили эту песню на утреннике к празднику 23 февраля.

Некоторым родителям текст «Будущего солдата» показался не очень этичным: «По-моему, это недопустимо и жутко. Не каждый мальчишка хочет становиться солдатом, почему „хода нет ему назад“? Тем более это первый класс».

В сентябре 2022 года в российских школах появились уроки «Разговоры о важном», на которых воспитываются у учащихся «патриотизм и нравственность». Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн.

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