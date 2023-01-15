Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в поезде. Baza пишет, что его задушили подушкой

В 2016 году Гаглоев победил на чемпионате Петербурга по самбо, а через два года стал лучшим дзюдоистом на городском чемпионате Вооруженных Сил России. В 2020-м выиграл турнир по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA в Кисловодске. ТАСС пишет, что Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражение.