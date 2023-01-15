Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в поезде. Baza пишет, что его задушили подушкой

Бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере.
Тело спортсмена обнаружили во время остановки в Ростове-на-Дону. По информации собеседника агентства, смерть могла иметь насильственный характер. Baza пишет, что бойца MMA задушили подушкой в вагоне.
Телеграм-канал предполагает, что убийство связано с тем, что Гаглоев активно искал свою тетю — известную на Северном Кавказе гадалку Римму Гаглоеву. Она пропала в Чечне год назад, ее родственники предполагают, что ее убили.
При этом «112» утверждает, что смерть Гаглоева, предварительно, не носит криминальный характер. А прибывшие на место медики в качестве причины смерти указали тромбоэмболию легочной артерии.
В 2016 году Гаглоев победил на чемпионате Петербурга по самбо, а через два года стал лучшим дзюдоистом на городском чемпионате Вооруженных Сил России. В 2020-м выиграл турнир по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA в Кисловодске. ТАСС пишет, что Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражение.