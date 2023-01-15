В Непале пассажирский самолет с 72 людьми на борту, летевший из Катманду в Покхару, потерпел крушение, сообщает The Kathmandu Post. На месте крушения обнаружили не менее 40 погибших.
Представитель непальской армии Кришна Бхандари сказал Reuters, что самолет разбился вдребезги.
Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян на борту упавшего самолета. Однако позже в телеграм-канале российского посольства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что судьба россиян выясняется.
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