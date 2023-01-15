На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, в том числе двое младенцев и десять иностранных граждан, уточнил Reuters. Новостной портал Online Khabar пишет, что пилот направил воздушное судно в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт с оживленным рынком Рамгхат.