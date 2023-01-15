Реклама
Новости

В Непале упал самолет с 68 пассажирами. Не менее 40 человек погибли — среди них могут быть россияне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

В Непале пассажирский самолет с 72 людьми на борту, летевший из Катманду в Покхару, потерпел крушение, сообщает The Kathmandu Post. На месте крушения обнаружили не менее 40 погибших.

На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, в том числе двое младенцев и десять иностранных граждан, уточнил Reuters. Новостной портал Online Khabar пишет, что пилот направил воздушное судно в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт с оживленным рынком Рамгхат.

Представитель непальской армии Кришна Бхандари сказал Reuters, что самолет разбился вдребезги.

Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян на борту упавшего самолета. Однако позже в телеграм-канале российского посольства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что судьба россиян выясняется.

Также на борту разбившегося самолета, по данным The Economic Times и Parfadas, были двое граждан Южной Кореи и один ирландец, трое граждан Аргентины, Австралии и Франции.

расскажите друзьям
люди
Алексей Новиков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»