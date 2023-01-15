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Россияне стали чаще покупать книгу «Крокодил Гена и его друзья» после выхода «Чебурашки» в кино

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:34

Книжные магазины и ретейлеры зафиксировали рост продаж книги «Крокодил Гена и его друзья» и игрушек с Чебурашкой. Об этом сообщает РБК.

В январе спрос на книгу увеличился на 47% год к году, поделился данными представитель маркетплейса Ozon. Многие родители после просмотра фильма начали читать с детьми оригинальную повесть Эдуарда Успенского, рассказал он.

Двукратный рост продаж книги с 1 по 12 января к периоду с 20 по 31 декабря увидел магазин электронных книг «ЛитРес». В книжной сети «Читай-город» рост продаж книг о Чебурашке составил 12%, если сравнивать с январем 2022-го. Только в книжном торговом доме «Библио-Глобус» не заметили влияния выхода фильма на продажи книг.

В «Детском мире» тоже заметили рост популярности книг, мягких игрушек и других товаров, связанных с Чебурашкой, — последних с 1 по 12 января продали 1500 штук, что в натуральном выражении по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом превышает рост продаж на 100%. Маркетплейс Wildberries сообщил, что с 1 по 9 января число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147% год к году, а пазлов — на 96%.

Комедия «Чебурашка» дебютировала в кинотеатрах 1 января. К 13 января фильм Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обогнав первую картину Джеймса Кэмерона из франшизы «Аватар». За 13 дней проката «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля.

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