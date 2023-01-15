Россияне стали чаще покупать книгу «Крокодил Гена и его друзья» после выхода «Чебурашки» в кино

В «Детском мире» тоже заметили рост популярности книг, мягких игрушек и других товаров, связанных с Чебурашкой, — последних с 1 по 12 января продали 1500 штук, что в натуральном выражении по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом превышает рост продаж на 100%. Маркетплейс Wildberries сообщил, что с 1 по 9 января число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147% год к году, а пазлов — на 96%.