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Вышел трейлер финального сезона «Wu-Tang: Американская сага»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:56

Wu-Tang Clan поделились трейлером финального сезона своего биографического сериала, который должен выйти на стриминге Hulu чуть более чем через месяц. Премьера намечена на 15 февраля.

Шоу, созданное участником Wu-Tang RZA в тандеме со сценаристом Алексом Тсе («Хранители»), изначально планировалось как 10-серийный мини-сериал, рассказывающий о первых днях существования легендарной рэп-группы. После релиза в конце 2019 года «Wu-Tang: Американская сага» быстро стал хитом, поэтому было решено продолжить проект.

«Мы исследуем музыку, моду, дух предпринимательства и новаторства, рождающий искусство хип-хопа. Мы изучаем воображение и вдохновение, которое музыка пробуждает в молодежи. Будучи основателем и настоятелем Wu, я всегда с оптимизмом смотрю на наше наследие. Мы отправились в путешествие в 1993 году [с „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“], и это путешествие продолжается 30 лет спустя», — заявил RZA.

Группа Wu-Tang недавно выпустила в очень ограниченный тираж и по достаточно высокой цене книгу под названием «Наследие». В продажу поступило всего 36 копий, каждая из которых помещена в 181-килограммовую стальную коробку. Каждый экземпляр изготавливается вручную и обойдется в 360 тыс. долларов.

В апреле прошлого года «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» поместили в архив библиотеки конгресса США. Это произошло вскоре после анонса документального фильма о покойном участнике Ol’ Dirty Bastard, сопродюсером которого выступила его вдова Иселин Джонс.

Группа Wu-Tang Clan была основана в 1992 году и изначально состояла из девяти человек. Они создали одно из самых известных в мире хип-хоп-сообществ, формацию Wu Family, объединяющую команды нью-йоркских рэп-исполнителей. По словам RZA, формирование клана происходило в начале 90-х годов в Нью-Йорке в разгар эпидемии кокаина. Диггз стремился объединить как можно больше молодых чернокожих людей, которые разрывались между музыкой и преступностью. В итоге нью-йоркская группировка обрела популярность: пять ее альбомов получили золотой или платиновый статусы, а общемировые продажи пластинок превысили 40 млн экземпляров.

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