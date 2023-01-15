Вышел трейлер финального сезона «Wu-Tang: Американская сага»

Группа Wu-Tang Clan была основана в 1992 году и изначально состояла из девяти человек. Они создали одно из самых известных в мире хип-хоп-сообществ, формацию Wu Family, объединяющую команды нью-йоркских рэп-исполнителей. По словам RZA, формирование клана происходило в начале 90-х годов в Нью-Йорке в разгар эпидемии кокаина. Диггз стремился объединить как можно больше молодых чернокожих людей, которые разрывались между музыкой и преступностью. В итоге нью-йоркская группировка обрела популярность: пять ее альбомов получили золотой или платиновый статусы, а общемировые продажи пластинок превысили 40 млн экземпляров.