«Для Урала это точно рекорд!»: в Екатеринбурге прошел флешмоб с пением «Отче наш»

«Сегодня, в последний день празднования Рождества, случился самый трогательный [флешмоб]. Весь многотысячный коллектив компании хором спел Молитву Господню — „Отче наш“. Не знаю, стало ли это самой массовой молитвой в современной России, но для Урала это точно рекорд!», — написал он.