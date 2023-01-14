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«Для Урала это точно рекорд!»: в Екатеринбурге прошел флешмоб с пением «Отче наш»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:20

13 января в Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» хором спели молитву «Отче наш». Видео с православного флешмоба выложил в своем телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который тоже принимал участие.

«Сегодня, в последний день празднования Рождества, случился самый трогательный [флешмоб]. Весь многотысячный коллектив компании хором спел Молитву Господню — „Отче наш“. Не знаю, стало ли это самой массовой молитвой в современной России, но для Урала это точно рекорд!», — написал он.

Со сцены митрополит Евгений пожелал собравшимся добра, любви, мира над головой и «побед в непростых сражениях».

4 ноября работники «Сима-ленда» спели вместе с Викой Цыгановой песню, посвященную ЧВК «Вагнер».

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Вика Цыганова
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