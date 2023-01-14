«Для Урала это точно рекорд!»: в Екатеринбурге прошел флешмоб с пением «Отче наш»

13 января в Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» хором спели молитву «Отче наш». Видео с православного флешмоба выложил в своем телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который тоже принимал участие.
«Сегодня, в последний день празднования Рождества, случился самый трогательный [флешмоб]. Весь многотысячный коллектив компании хором спел Молитву Господню — „Отче наш“. Не знаю, стало ли это самой массовой молитвой в современной России, но для Урала это точно рекорд!», — написал он.
Со сцены митрополит Евгений пожелал собравшимся добра, любви, мира над головой и «побед в непростых сражениях».