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Wildberries в Беларуси отменил плату за возврат товара

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:43

Маркетплейс Wildberries в Беларуси отменил взимание платы за возврат не подошедшего клиентам товара после требования после вмешательства министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В МАРТ поступило большое количество обращений потребителей о неисполнении Wildberries предписания в части неправомерного взимания платы за возврат товара», — заявили там. Антимонопольный регулятор «провел работу с интернет-продавцом», в ходе которой напомнил ему о соблюдении законодательства Беларуси о защите прав потребителей.

Списанные у покупателей деньги за возврат товара вернут до 17 января включительно.

Ранее МАРТ дважды выносило Wildberries предписания об отмене взимания платы за возврат покупателями товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и другим характеристикам, отмечает ТАСС.

14 января телеграм-канал Baza рассказал, как продавцы на Wildberries с помощью специальных сервисов заказывают свои же товары и пишут на них отзывы, чтобы увеличить рейтинг и попасть в топы. При поиске продукции алгоритмы маркетплейса сначала показывают самые продаваемые.

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