Wildberries в Беларуси отменил плату за возврат товара

Маркетплейс Wildberries в Беларуси отменил взимание платы за возврат не подошедшего клиентам товара после требования после вмешательства министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В МАРТ поступило большое количество обращений потребителей о неисполнении Wildberries предписания в части неправомерного взимания платы за возврат товара», — заявили там. Антимонопольный регулятор «провел работу с интернет-продавцом», в ходе которой напомнил ему о соблюдении законодательства Беларуси о защите прав потребителей.
Списанные у покупателей деньги за возврат товара вернут до 17 января включительно.
Ранее МАРТ дважды выносило Wildberries предписания об отмене взимания платы за возврат покупателями товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и другим характеристикам, отмечает ТАСС.
14 января телеграм-канал Baza рассказал, как продавцы на Wildberries с помощью специальных сервисов заказывают свои же товары и пишут на них отзывы, чтобы увеличить рейтинг и попасть в топы. При поиске продукции алгоритмы маркетплейса сначала показывают самые продаваемые.