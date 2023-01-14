Wildberries в Беларуси отменил плату за возврат товара

14 января телеграм-канал Baza рассказал, как продавцы на Wildberries с помощью специальных сервисов заказывают свои же товары и пишут на них отзывы, чтобы увеличить рейтинг и попасть в топы. При поиске продукции алгоритмы маркетплейса сначала показывают самые продаваемые.