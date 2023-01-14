Collider нашел лучший и худший способы смотреть сериал «Калейдоскоп»

1 января на Netflix вышел сериал «Калейдоскоп», рассказывающий о банде воров и ее попытках взломать одно из самых надежных хранилищ в мире и похитить 7 млрд долларов. История, основанная на реальных событиях, начинается за 24 года до ограбления и заканчивается 6 месяцев спустя, охватывая 25 лет. Это история о дружбе, потерях, предательстве и жадности.
В «Калейдоскопе» восемь серий, каждая из которых названа в честь какого‑нибудь цвета — например, желтого или синего. И есть у сериала одна особенность — смотреть его можно в любой последовательности. Для каждого зрителя Netflix собирает эпизоды в разном порядке: у одного шоу может начинаться с «Фиолетового», а у другого — с «Розового».
Collider собрал их в хронологической последовательности и заодно объяснил, как лучше смотреть «Калейдоскоп» и как не стоит.
Способ для тех, кто любит линейное повествование
Любителям историй с традиционными началом, серединой и концом следует начать с серии под названием «Фиолетовый», а закончить «Розовым». Порядок такой: «Фиолетовый», «Зеленый», «Желтый», «Оранжевый», «Синий», «Белый», «Красный», «Розовый».
Ниже могут быть спойлеры к сериалу! Советуем пролистнуть страницу до следующего заголовка.
- «Фиолетовый». События происходят за 24 года до ограбления. Эпизод показывает пожилого Лео Папу (Джанкарло Эспозито), который пока еще использует свое настоящее имя — Рэй Вернон. Он и Роджер Салас (Руфус Сьюэлл) — мелкие воры. У Лео есть семья — жена Лили и маленькая дочь Ханна, любимица отца.
- «Зеленый». Действия разворачиваются за семь лет до ограбления. Лео посадили в тюрьму за кражу на работе. Свой срок он отбывает с приятелем Стэном Лумисом (Питер Марк Кендалл). Они обдумывают побег.
- «Желтый». За шесть недель до ограбления. Лео собирает команду, участники которой начинают сплачиваться и серьезно относиться к делу. Главарь знакомит их с местом ограбления.
- «Оранжевый». За три недели до ограбления. Дела чуть не идут наперекосяк, план почти срывается, когда ФБР и агент Назан Абасси (Нюша Нур) начинают обрабатывать важнейших участников команды.
- «Синий». За пять дней до ограбления. Подготовка почти закончена, грабители готовятся к краже облигаций на предъявителя суммой 7 млрд долларов.
- «Белый». Ограбление. Главный эпизод в сериале. Злоумышленникам нужно постараться уйти живыми.
- «Красный». Следующий день после ограбления. Группа приходит в себя после случившегося. В этом эпизоде вырисовываются сюжетные арки персонажей.
- «Розовый». Шесть месяцев после ограбления. Выжившие сталкиваются с последствиями своих действий.
Нелинейное повествование для поклонников «Криминального чтива» и «Помни»
Любителям нелинейного, нехронологического повествования, который можно увидеть в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино или «Помни» Кристофера Нолана, следует смотреть «Калейдоскоп» в любой последовательности.
Однако Collider все же советует начать с «Белого», а уже потом наугад включать эпизоды. «Вы сразу же смотрите кульминацию 25-летней истории и подготовки, становитесь свидетелем всех событий, которые привели героев к происходящему на экране. Даже если вы заранее знаете, было ограбление успешным или нет, кто выжил и кто погиб, вы все равно получите удовольствие от всех махинаций, которые случатся перед этим», — объяснил автор рекомендаций.
Издание отметило, что эпизоды «Красный» и «Розовый» посвящены персонажам и их судьбам больше остальных, поэтому, начиная просмотр с них, эффект «Криминального чтива» и «Помни» гарантированно сработает.
Самый худший способ — смотреть в обратном порядке
Не стоит начинать «Калейдоскоп» с серии «Розовый» и заканчивать «Фиолетовым», предупреждает Collider. Этот метод лишит возможности установить взаимопонимание с персонажами и полностью погрузиться в переживаемое ими.
«В этом случае история теряет много смысла, ваши впечатления будут скуднее, чем если бы вы смотрели линейно или даже вперемешку», — объяснило издание.