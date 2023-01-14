Collider нашел лучший и худший способы смотреть сериал «Калейдоскоп»

Однако Collider все же советует начать с «Белого», а уже потом наугад включать эпизоды. «Вы сразу же смотрите кульминацию 25-летней истории и подготовки, становитесь свидетелем всех событий, которые привели героев к происходящему на экране. Даже если вы заранее знаете, было ограбление успешным или нет, кто выжил и кто погиб, вы все равно получите удовольствие от всех махинаций, которые случатся перед этим», — объяснил автор рекомендаций.