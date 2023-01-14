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Baza: продавцы на Wildberries покупают товары сами у себя, чтобы получить высокие рейтинги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:52

Продавцы на маркетплейсе Wildberries с помощью специальных сервисов заказывают свои же товары и пишут на них отзывы, чтобы увеличить рейтинг и попасть в топы. Схемой поделился телеграм-канал Baza.

При поиске товаров алгоритмы Wildberries сначала показывают самые продаваемые, объясняет Baza. Продавцы принялись покупать товары сами у себя, и тогда маркетплейс запретил делать множество заказов на один аккаунт. После этого торговцам пришлось обратиться за помощью к сервисам, которые закупаются с разных профилей. Их названия телеграм-канал приводить не стал.

Baza пишет, что продавцы и сервисы по «самозакупам» договариваются о количестве единиц конкретного товара, которые нужно закупить в определенный срок, и сумме сделки. За дополнительную плату накрутчики могут даже забрать заказ из пункта выдачи, сами сделать фото и написать положительный отзыв, после чего передать товар продавцу — такой единичный цикл обходится примерно в 300 рублей.

В месяц, со слов собеседников Baza, продавцы тратят на сделки миллионы рублей и в итоге остаются в плюсе. Это вынужденная мера для продвижения, объясняют они.

Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries работают напрямую с сервисами по «самозакупам»: первые отдельно хранят товары, чтобы накрутчик мог забрать их разом, и взамен получают хорошие оценки. В декабре Baza сообщала, что Wildberries увеличил штрафы для пунктов выдачи за низкие оценки: если раньше компания за счет рейтинговых штрафов получала в неделю около 5 млн рублей, то за две недели после нововведения — более 50 млн.

«Как итог в топы Wildberries попадают товары с проплаченными оценками или фейковыми заказами, но покупатель об этом не знает. Самой же площадке это не вредит, поскольку она при любом раскладе получает процент с каждой продажи», — заключила Baza.

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