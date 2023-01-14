Baza: продавцы на Wildberries покупают товары сами у себя, чтобы получить высокие рейтинги

Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries работают напрямую с сервисами по «самозакупам»: первые отдельно хранят товары, чтобы накрутчик мог забрать их разом, и взамен получают хорошие оценки. В декабре Baza сообщала, что Wildberries увеличил штрафы для пунктов выдачи за низкие оценки: если раньше компания за счет рейтинговых штрафов получала в неделю около 5 млн рублей, то за две недели после нововведения — более 50 млн.