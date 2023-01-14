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В поисковике «Яндекса» стали часто искать приложение «Мой донос», которое придумала «Панорама»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Сатирическое издание «Панорама» заметило участившиеся запросы в поисковике «Яндекса», в которых ищут несуществующее приложение «Мой донос». Об этом проект сообщил в своем телеграм-канале.

В конце 2019 года «Панорама» выпустила «кажущуюся абсурдной» заметку о якобы запуске мобильного приложения «Мой донос», в котором можно «стучать прямо с телефона». Автор вымышленной новости уточнил, что необходимость в этом появилась из‑за «краж ящиков для доносов с улиц и почтовых отделений».

«Мобильное приложение для неравнодушных граждан», — написано на обложке новости рядом с названием «Мой донос». Запуск приложения якобы должен был состояться 1 января 2020 года.

«А сейчас, в 2023 году, мы смотрим, по каким запросам люди приходят на „Панораму“ из „Яндекса“, и видим, что многие где‑то услышали про эту программу и хотят ее скачать», — написали авторы издания. На скриншоте из метрики видно, что на сайт проекта пользователи попадают по запросам «Мой донос», «Мой донос приложение скачать» и другим схожим.

Летом 2022 года «Панорама» создала страницу с новостями из антиутопичной России 2034 года — про изолированный интернет, «вычисляющих смутьянов» кибердружины и сосланных в Омск чиновников. Так звучит заголовок одной из вымышленных новостей: «Замороженные в 2020-м. Участники научного эксперимента вышли из 14-летней криогенной комы и тут же попросились обратно».

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