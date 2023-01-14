В поисковике «Яндекса» стали часто искать приложение «Мой донос», которое придумала «Панорама»

В конце 2019 года «Панорама» выпустила «кажущуюся абсурдной» заметку о якобы запуске мобильного приложения «Мой донос», в котором можно «стучать прямо с телефона». Автор вымышленной новости уточнил, что необходимость в этом появилась из‑за «краж ящиков для доносов с улиц и почтовых отделений».
«Мобильное приложение для неравнодушных граждан», — написано на обложке новости рядом с названием «Мой донос». Запуск приложения якобы должен был состояться 1 января 2020 года.
«А сейчас, в 2023 году, мы смотрим, по каким запросам люди приходят на „Панораму“ из „Яндекса“, и видим, что многие где‑то услышали про эту программу и хотят ее скачать», — написали авторы издания. На скриншоте из метрики видно, что на сайт проекта пользователи попадают по запросам «Мой донос», «Мой донос приложение скачать» и другим схожим.
Летом 2022 года «Панорама» создала страницу с новостями из антиутопичной России 2034 года — про изолированный интернет, «вычисляющих смутьянов» кибердружины и сосланных в Омск чиновников. Так звучит заголовок одной из вымышленных новостей: «Замороженные в 2020-м. Участники научного эксперимента вышли из 14-летней криогенной комы и тут же попросились обратно».