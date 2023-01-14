В поисковике «Яндекса» стали часто искать приложение «Мой донос», которое придумала «Панорама»

«А сейчас, в 2023 году, мы смотрим, по каким запросам люди приходят на „Панораму“ из „Яндекса“, и видим, что многие где‑то услышали про эту программу и хотят ее скачать», — написали авторы издания. На скриншоте из метрики видно, что на сайт проекта пользователи попадают по запросам «Мой донос», «Мой донос приложение скачать» и другим схожим.