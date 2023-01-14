«Победа» изменит правила провоза ручной клади

«В ближайшее время „Победа“ уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Накануне Верховный суд России пришел к выводу, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы», а в ее правилах содержатся «двойные стандарты».
Дело рассматривали с июня 2021 года, когда Ространснадзор предписал «Победе» изменить нормы провоза багажа. Тогда авиакомпания подала на это кассационную жалобу.