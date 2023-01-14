Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ

Верховный уголовный суд округа Беннингтон вынес приговор Эзре Миллеру по делу о краже со взломом. Об этом сообщает Deadline.
Актеру назначили 80–90 дней условного заключения с испытательным сроком, штраф в размере 500 долларов и один год исправительных работ.
Суд смягчил обвинение в адрес Миллера после того, как он частично признал себя виновным. Изначально актеру грозило до 26 лет тюрьмы.
В мае 2022 года в полицию Стэмфорда поступила жалоба на незаконное проникновение в частный дом. Пока хозяева отсутствовали, из него похитили несколько бутылок с алкоголем. Анализ камер видеонаблюдения позволил обвинить в преступлении Эзру Миллера.
Это далеко не первый скандал, в который попадает звезда «Флэша». В 2020 году в интернете разлетелось видео, на котором он душит девушку и валит ее на землю. В марте 2022-го актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях.