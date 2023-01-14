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Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:26

Верховный уголовный суд округа Беннингтон вынес приговор Эзре Миллеру по делу о краже со взломом. Об этом сообщает Deadline.

Актеру назначили 80–90 дней условного заключения с испытательным сроком, штраф в размере 500 долларов и один год исправительных работ.

Суд смягчил обвинение в адрес Миллера после того, как он частично признал себя виновным. Изначально актеру грозило до 26 лет тюрьмы.

В мае 2022 года в полицию Стэмфорда поступила жалоба на незаконное проникновение в частный дом. Пока хозяева отсутствовали, из него похитили несколько бутылок с алкоголем. Анализ камер видеонаблюдения позволил обвинить в преступлении Эзру Миллера.

Это далеко не первый скандал, в который попадает звезда «Флэша». В 2020 году в интернете разлетелось видео, на котором он душит девушку и валит ее на землю. В марте 2022-го актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях.

В июне суд запретил Миллеру приближаться к 12-летнему мальчику, чья мать обвинила актера в домогательствах к ее небинарному сыну. В том же месяце экоактивисты Чейз Айрон Айз и Сара Джампинг Игл попросили суд защитить их дочь от угроз и насилия со стороны Миллера.

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