Disney объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб»

Мультсериал рассказывает о приключениях Финеса и его сводного брата Ферба, которые живут в вымышленном городе Дэнвилле. Во время летних каникул мальчики и их друзья пытаются реализовать сложные и невообразимые проекты. В это время их старшая сестра Кэндис пытается разоблачить братьев и завоевать внимание мальчика по имени Джереми.