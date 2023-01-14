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Disney объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:12

Disney на мероприятии TCA объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб». Об этом сообщает корреспондент Collider.

Музыкальная комедия вернется на 40 эпизодов, которые разделят на два сезона. К работе над проектом вернется его соавтор Дэн Повенмайр.

Мультсериал рассказывает о приключениях Финеса и его сводного брата Ферба, которые живут в вымышленном городе Дэнвилле. Во время летних каникул мальчики и их друзья пытаются реализовать сложные и невообразимые проекты. В это время их старшая сестра Кэндис пытается разоблачить братьев и завоевать внимание мальчика по имени Джереми.

«Финес и Ферб» вдохновлен летними детскими воспоминаниями Повенмайра. В свое время проект пользовался большой популярностью у юной аудитории.

В течение первого сезона в различных эпизодах участвовали такие приглашенные звезды, как Бен Стиллер, Келли Кларксон, Кевин Смит, Дэвид Митчелл, Сет Макфарлейн и другие.

Когда состоится премьера новых эпизодов мультсериала, пока неизвестно.

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Дэн ПовенмайрБен СтиллерКелли КларксонКевин СмитДэвид Митчелл
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