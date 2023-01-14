Disney объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб»

Музыкальная комедия вернется на 40 эпизодов, которые разделят на два сезона. К работе над проектом вернется его соавтор Дэн Повенмайр.
Мультсериал рассказывает о приключениях Финеса и его сводного брата Ферба, которые живут в вымышленном городе Дэнвилле. Во время летних каникул мальчики и их друзья пытаются реализовать сложные и невообразимые проекты. В это время их старшая сестра Кэндис пытается разоблачить братьев и завоевать внимание мальчика по имени Джереми.
«Финес и Ферб» вдохновлен летними детскими воспоминаниями Повенмайра. В свое время проект пользовался большой популярностью у юной аудитории.
В течение первого сезона в различных эпизодах участвовали такие приглашенные звезды, как Бен Стиллер, Келли Кларксон, Кевин Смит, Дэвид Митчелл, Сет Макфарлейн и другие.
Когда состоится премьера новых эпизодов мультсериала, пока неизвестно.