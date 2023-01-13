В Москве пройдут концерты стендап-комиков Расула Чабдарова и Андрея Бебуришвили

В Москве в январе пройдут концерты стендап-комиков Расула Чабдарова и Андрея Бебуришвили. Об этом «Афиша Daily» узнала от организаторов шоу.
Чабдаров выступит 14 января в клубе «Техникабезопасности» на Сущевской улице и 29 января в зале Coin Hall на Пятницкой. Он обещает зрителям тонкий юмор без шуток «ниже пояса» и жизненные истории, в которых каждый сможет узнать себя.
Бебуришвили же выйдет на сцену театра «Модерн» 23 января. Приобрести билеты на выступление артиста можно на «Афише» — их стоимость стартует от 2750 рублей. Билетов по этой цене осталось на сайте уже совсем немного.
Билеты на концерты Чабдарова продаются здесь. Посетить шоу 14 января можно за 2100 или 2600 рублей, а 29 января — по цене от 700 рублей. Выступления предназначены для совершеннолетней аудитории.