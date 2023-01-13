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Театр «Практика» покажет пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам произведений Бродского

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:39

Театр «Практика» покажет 26 и 27 января в Музее Москвы новый пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Постановку создал недавний резидент «Практики» — команда уличного и экспериментального танца Jack’s Garret. Над ней работали хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов.

По словам пресс-службы «Практики», спектакль полон метафор и смысловых линий. Он представляет зрителям многочисленные вариации прочтения произведений Бродского. В центре сюжета — лирический герой и его альтер-эго.

«Спектакль раскроет сознание лирического героя, который испытывает муки творчества и стоит перед непростым выбором. Это внутренний диалог, рассказанный языком пластики и поэзии: борьба или принятие? вырваться «в свет» или уйти «в темноту?» — пояснили в театре.

Главные роли в постановке исполнят сам Тронов и танцовщик Александр Алехин. Ранее, в 2021 году, они уже показывали одноактную версию «Наедине с собой» в Монпелье, где стали лауреатами dancePlatForma#21.

«Стихотворения Бродского очень музыкальны, они провоцируют хореографические решения. Мы начали с трёх миниатюр на тексты поэта, а затем возник замысел полноценного спектакля, где герой остаётся наедине со своими мыслями. Кто он? Откуда? Почему находится в этой эмоциональной точке? — В нашем спектакле беседы персонажа с самим собой дошли до высшего градуса и начинают сводить с ума. Его второе „я“ напоминает коршуна, который не улетает, но и приручить его не получается»
Анна Дельцова
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