Театр «Практика» покажет пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам произведений Бродского

«Стихотворения Бродского очень музыкальны, они провоцируют хореографические решения. Мы начали с трёх миниатюр на тексты поэта, а затем возник замысел полноценного спектакля, где герой остаётся наедине со своими мыслями. Кто он? Откуда? Почему находится в этой эмоциональной точке? — В нашем спектакле беседы персонажа с самим собой дошли до высшего градуса и начинают сводить с ума. Его второе „я“ напоминает коршуна, который не улетает, но и приручить его не получается»

Анна Дельцова хореограф