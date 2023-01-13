Театр «Практика» покажет пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам произведений Бродского

Театр «Практика» покажет 26 и 27 января в Музее Москвы новый пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Постановку создал недавний резидент «Практики» — команда уличного и экспериментального танца Jack’s Garret. Над ней работали хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов.
По словам пресс-службы «Практики», спектакль полон метафор и смысловых линий. Он представляет зрителям многочисленные вариации прочтения произведений Бродского. В центре сюжета — лирический герой и его альтер-эго.
«Спектакль раскроет сознание лирического героя, который испытывает муки творчества и стоит перед непростым выбором. Это внутренний диалог, рассказанный языком пластики и поэзии: борьба или принятие? вырваться «в свет» или уйти «в темноту?» — пояснили в театре.
Главные роли в постановке исполнят сам Тронов и танцовщик Александр Алехин. Ранее, в 2021 году, они уже показывали одноактную версию «Наедине с собой» в Монпелье, где стали лауреатами dancePlatForma#21.