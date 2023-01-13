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Актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого признали иноагентами

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:46

Министерство юстиции России внесло актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицого в реестр иностранных агентов. Их имена появились в документе на сайте ведомства.

Помимо них, иноагентами признали юриста Анатолия Фурсова, журналиста Александра Шелеста, политического активиста Сергея Ухова, бывшего священника Сергея Кирсанова.

Также в реестр включили ООО «Тенес», учрежденную журналистом и писателем Михаилом Зыгарем. Зыгаря признали иностранным агентом ранее — 21 октября 2022 года.

Причин внесения этих лиц в перечень иноагентов Минюст не указал. Троицкий и Смольянинов активно выступали против специальной военной операции на территории Украины.

Недавно Смольянинов заявил в интервью, что ему безразлична судьба России и что он готов воевать на стороне ВСУ. После этих слов глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера.

Троицкий, в свою очередь, называл поддерживающих СВО артистов «людьми подневольными» и зависящими от государства. Кирсанов же критиковал российские власти и руководство РПЦ на ютьюб-канале «Клирик». Ухов же работал в одном из штабов Алексея Навального*.

*Штабы Навального были признаны в России экстремистскими организациями и позднее ликвидированы.

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Артур СмольяниновАлександр БастрыкинСергей Кирсанов
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