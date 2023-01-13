Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках в Италии

Такой же позиции придерживается и сам кинематографист. Бэй подчеркнул, что у него есть видео и показания свидетелей, которые опровергают выдвинутые обвинения. Он также отметил, что ни одно животное не пострадало за его 30-летнюю карьеру в кино.