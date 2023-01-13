Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках в Италии

Американского режиссера Майкла Бэя, известного по фильмам «Перл-Харбор» и «Трансформеры», обвинили в убийстве голубя на съемках в Италии. Об этом сообщил The Wrap.
Итальянские власти утверждают, что птица погибла из‑за движения операторской тележки в 2018 году в Риме. Об этом якобы сообщил очевидец. Согласно местным законам, убийство уличной птицы или причинение ей вреда является преступлением.
Хотя Бэй лично не причастен к предполагаемому инциденту, именно он как режиссер должен будет нести за него ответственность. Кинематографист, впрочем, категорически отрицает обвинения.
Бэй заявил, что на съемках боевика «Призрачная шестерка» использовались только домашние голуби. Ни один из них, как утверждает команда фильма, не пострадал.
«Все знают, что Майкл — активист по защите животных. Это никогда бы не случилось на его съемках. Есть десятки свидетелей, которые сказали, что этого и не произошло», — заявил собеседник TMZ, знакомый с ситуацией.
Такой же позиции придерживается и сам кинематографист. Бэй подчеркнул, что у него есть видео и показания свидетелей, которые опровергают выдвинутые обвинения. Он также отметил, что ни одно животное не пострадало за его 30-летнюю карьеру в кино.
Режиссер добавил, что итальянские власти предложили ему урегулировать ситуацию с помощью небольшого штрафа. Однако Бэй отказался: он намерен доказать свою невиновность.