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ООН: 2022 год вошел в топ-5 самых теплых лет в истории

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

2022 год вошел в пятерку самых теплых лет в истории наблюдения за погодой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Средняя глобальная температура в минувшем году превысила на 1,15 градуса показатели доиндустриального периода — им считаются 1850–1900-е годы. Однако самым теплым 2022 год не стал.

Лидерство по самым высоким температурам по-прежнему сохраняется за 2016, 2019 и 2020 годами. В целом рекордные показатели фиксируются на протяжении последних восьми лет.

«2022 год стал восьмым годом подряд, начиная с 2015 года, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня по крайней мере на 1 градус. Годы с 2015 по 2022 являются восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений», — заявили в ВМО.

Кроме того, в организации отметили, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становится теплее предыдущего.

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