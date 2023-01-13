ООН: 2022 год вошел в топ-5 самых теплых лет в истории

2022 год вошел в пятерку самых теплых лет в истории наблюдения за погодой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.
Средняя глобальная температура в минувшем году превысила на 1,15 градуса показатели доиндустриального периода — им считаются 1850–1900-е годы. Однако самым теплым 2022 год не стал.
Лидерство по самым высоким температурам по-прежнему сохраняется за 2016, 2019 и 2020 годами. В целом рекордные показатели фиксируются на протяжении последних восьми лет.
«2022 год стал восьмым годом подряд, начиная с 2015 года, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня по крайней мере на 1 градус. Годы с 2015 по 2022 являются восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений», — заявили в ВМО.
Кроме того, в организации отметили, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становится теплее предыдущего.