ООН: 2022 год вошел в топ-5 самых теплых лет в истории

«2022 год стал восьмым годом подряд, начиная с 2015 года, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня по крайней мере на 1 градус. Годы с 2015 по 2022 являются восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений», — заявили в ВМО.