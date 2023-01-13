Noize MC*, Монеточка и другие уехавшие из России музыканты выпустили альбом «После России»

Noize MC*, Монеточка, группы «Порнофильмы» и RSAC и другие покинувшие Россию музыканты выпустили альбом «После России». В нем можно услышать песни на стихи эмигрантов, покинувших Россию в первой половине XX века.
Всего в альбоме 16 композиций. Свои записи также представили группа «Ногу свело!» (на стих «Все чаще эти объявленья» поэта Георгия Иванова), Вадик Королев и Евгения Попова («Гласные» Юрия Иваска), группа «Наив» (на стих Вадима Андреева), Миша Дымов и Мила Варавина («Крым» Николая Туроверова), группа «АлоэВера», Наум Блик, Мириам Сехон и Василий Зоркий, Шым из «Касты», Хмыров, группа «Сансара», группа Tequilajazzz и R.A.SVET.
Эмигрантов первой волны авторы альбома назвали «незамеченным поколением». «Это писатели и поэты, начавшие писать в эмиграции, но так и не встретившиеся с читателями на родине», — пояснили они. В названии пластинки музыканты сделали отсылку к сборнику эмигрантских стихотворений Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году.
На отдельном сайте «После России» можно прочитать краткую сводку о каждом из поэтов, на стихи которых написаны песни.