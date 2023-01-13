Noize MC*, Монеточка и другие уехавшие из России музыканты выпустили альбом «После России»

Эмигрантов первой волны авторы альбома назвали «незамеченным поколением». «Это писатели и поэты, начавшие писать в эмиграции, но так и не встретившиеся с читателями на родине», — пояснили они. В названии пластинки музыканты сделали отсылку к сборнику эмигрантских стихотворений Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году.