В телеграме распространяют фишинговую рассылку под видом списка людей, которые будут мобилизованы

По его словам, если пользователь введет свои данные или одноразовый код доступа, перейдя по ссылке, в которой предлагается ознакомиться с фейковым списком мобилизованных, он может потерять аккаунт. После этого мошенники могут начать рассылать фишинговые сообщения контактам этого пользователя.