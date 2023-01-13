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В телеграме распространяют фишинговую рассылку под видом списка людей, которые будут мобилизованы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

В телеграм-каналах мошенники начали распространять рассылку вредоносных сообщений, в которых пользователям предлагают ознакомиться со «списком людей, которые будут мобилизованы 1–3 февраля». Об этом пишет телеграм-канал о кибербезопасности In2security.

К этим сообщениям прикреплена ссылка якобы на сам список. Администраторы телеграм-канала перешли по ссылке и через несколько переадресаций попали на сайт, который ранее уже фигурировал в другой истории с фишинговыми ресурсами.

Как отмечает In2security, злоумышленники таким образом крадут аккаунты в телеграме. Пользователи вводят персональные данные в фишинговой форме ввода логина и пароля, которая их сохраняет.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских телеграм-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», — пишет In2security.

Информацию о фишинговой атаке подтвердил ТАСС главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в телеграме пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — сказал он.

По его словам, если пользователь введет свои данные или одноразовый код доступа, перейдя по ссылке, в которой предлагается ознакомиться с фейковым списком мобилизованных, он может потерять аккаунт. После этого мошенники могут начать рассылать фишинговые сообщения контактам этого пользователя.

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Лаборатория Касперского
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Сергей Голованов
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