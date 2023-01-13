В телеграм-канале Шарлота появился новый трек

Телеграм-канал российского певца Шарлота опубликовал новый сингл артиста. С момента сообщения о смерти исполнителя прошло меньше суток.
Сингл представлен вместе с роликом. Он начинается со слов: «Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение».
Видео длится почти две минуты. В нем собраны архивные кадры из фотопленки Шарлота, о чем также сообщает наложенный на ролик текст.
В ночь с 12 на 13 января на странице Шарлота в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о его смерти. В них сказано: «Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля».
Отец певца не смог подтвердить или опровергнуть информацию. «Я понятия не имею. Только что мне что‑то сказали. Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно и связи у нас в последнее время не было», — сказал он.
В соцсетях пользователи предположили, что сообщения о смерти Шарлота — это не что иное, как желание певца напомнить о себе. Некоторые считают, что 7 февраля у музыканта состоится новый релиз, который будет сильно отличаться от его текущего творчества.
В январе 2022 года на страницах Шарлота уже появлялось сообщение о его смерти. Тогда на черном фоне исполнитель указал свою дату рождения и аббревиатуру «R.I.P.», которая расшифровывается как rest in peace — «покойся с миром». Тогда заявления о смерти оказались фейком.