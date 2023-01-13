Впервые в России клонированная корова дала потомство. Родившегося теленка назвали Декабристкой

Клонированная корова впервые в России принесла потомство. Здоровый теленок весом в 40 килограмм родился в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Теленка, который родился еще 30 декабря, назвали Декабристкой. В ведомстве назвали рождение первого потомства от клонированной телки большим достижением подмосковных ученых, ведь развитие технологии геномного редактирования возможно только при способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство.
Проектом занимались специалисты Федерального исследовательского центра животноводства. В апреле 2020 года в исследовательском центре получили первого в России клона коровы с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка получила имя Цветочек из‑за названия клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.
Судя по результатам, исследования для развития соматического клонирования, позволяющего осуществлять геномное редактирование крупного рогатого скота, нужно продолжать проводить, считают в министерстве.
В 2018 году китайские ученые клонировали яванскую макаку, используя ту же методику, что и при клонировании овечки Долли. В 2021 году американские специалисты клонировали находящегося на грани исчезновения черноногого хорька.