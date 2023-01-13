Впервые в России клонированная корова дала потомство. Родившегося теленка назвали Декабристкой

Проектом занимались специалисты Федерального исследовательского центра животноводства. В апреле 2020 года в исследовательском центре получили первого в России клона коровы с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка получила имя Цветочек из‑за названия клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.