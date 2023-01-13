«Тинькофф» отменит проценты на остаток клиентам без подписки

С 17 января банк «Тинькофф» перестанет выплачивать проценты на остаток владельцам дебетовых карт, у которых нет подписки. Об этом сообщается на сайте компании.
Проценты будут начисляться только держателям карт Tinkoff Black с подключенными сервисами Tinkoff Pro, Premium или Private. Процентная ставка сохранится на уровне 6% годовых.
Текущие проценты, рассчитанные до вступления изменений в силу, начислятся в ближайшую дату выписки. Для держателей дебетовых карт с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности изменения вступят в силу 13 февраля 2023 года.
В августе «Тинькофф» снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт. На данный момент клиентам банка без подписки начисляются 3%, а обладателям Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private — 6%.