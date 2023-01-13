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«Тинькофф» отменит проценты на остаток клиентам без подписки

Виктория Шанина
Сегодня в 16:00

С 17 января банк «Тинькофф» перестанет выплачивать проценты на остаток владельцам дебетовых карт, у которых нет подписки. Об этом сообщается на сайте компании.

Проценты будут начисляться только держателям карт Tinkoff Black с подключенными сервисами Tinkoff Pro, Premium или Private. Процентная ставка сохранится на уровне 6% годовых.

Текущие проценты, рассчитанные до вступления изменений в силу, начислятся в ближайшую дату выписки. Для держателей дебетовых карт с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности изменения вступят в силу 13 февраля 2023 года.

В августе «Тинькофф» снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт. На данный момент клиентам банка без подписки начисляются 3%, а обладателям Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private — 6%.

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Тинькофф банк
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