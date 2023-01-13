Apple вдвое сократит вознаграждение Тима Кука из‑за недовольства акционеров

В прошлом году общая сумма вознаграждения Тима Кука составила 99,4 млн долларов. Она складывалась из зарплаты в 3 млн, около 83 млн в виде акций и 13,4 млн долларов в виде других вознаграждений. В 2021 году Кук получил около 99 млн.