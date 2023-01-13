Apple вдвое сократит вознаграждение Тима Кука из‑за недовольства акционеров

Кук сам предложил сократить его вознаграждение из‑за недовольства инвесторов. Общая компенсация гендиректору за его работу в этом году составит 49 млн долларов — в два раза меньше, чем в 2022-м.
В прошлом году общая сумма вознаграждения Тима Кука составила 99,4 млн долларов. Она складывалась из зарплаты в 3 млн, около 83 млн в виде акций и 13,4 млн долларов в виде других вознаграждений. В 2021 году Кук получил около 99 млн.
Такие крупные компенсации вызвали критику со стороны акционеров, в частности консалтинговой фирмы Institutional Shareholder Services.
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