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Apple вдвое сократит вознаграждение Тима Кука из‑за недовольства акционеров

Виктория Шанина
Сегодня в 13:21

Американский технологический гигант Apple понизит компенсационное вознаграждение главного исполнительного директора Тима Кука по итогам 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кук сам предложил сократить его вознаграждение из‑за недовольства инвесторов. Общая компенсация гендиректору за его работу в этом году составит 49 млн долларов — в два раза меньше, чем в 2022-м.

В прошлом году общая сумма вознаграждения Тима Кука составила 99,4 млн долларов. Она складывалась из зарплаты в 3 млн, около 83 млн в виде акций и 13,4 млн долларов в виде других вознаграждений. В 2021 году Кук получил около 99 млн.

Такие крупные компенсации вызвали критику со стороны акционеров, в частности консалтинговой фирмы Institutional Shareholder Services.

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Тим Кук
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