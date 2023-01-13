Генштаб отменил отсрочку от призыва для отцов с тремя детьми

Генштаб отменил отсрочку при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Эту информацию Останиной подтвердила член Совета по правам человека Ирина Киркора.
«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми», — написала Останина.
По словам Ирины Киркоры, документ об отмене отсрочки, подписанный Валерием Герасимовым (на тот момент — начальник Генштаба), в конце декабря направили в военкоматы. Узнала она об этом из разговора с неназванным представителем Генштаба.
Нина Останина отмечает, что обратилась за разъяснениями в Минобороны 30 декабря, однако там указали на «выходные и праздничные дни». Депутат возмущена таким ответом: «В окопах у бойцов праздников и выходных нет. А после Макеевки вся Россия забыла о праздниках». По мнению Останиной, у «отдельных представителей власти» нет уважения к народу.
Депутат напомнила, что частичная мобилизация в России завершена и призывать отцов с тремя детьми не будут. «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — пишет Останина.