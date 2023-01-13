Генштаб отменил отсрочку от призыва для отцов с тремя детьми

Депутат напомнила, что частичная мобилизация в России завершена и призывать отцов с тремя детьми не будут. «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — пишет Останина.