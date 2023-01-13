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В Венеции отложили введение платы с приезжающих на один день туристов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:59

Власти Венеции решили отложить введение платы с туристов за однодневное посещение города. Об этом пишет РИА «Новости».

Планировалось брать с человека от 3 до 10 евро. Сумма зависит от загруженности города туристами.

Изначально плату за посещение Венеции без ночевки должны были ввести 16 января. Однако в мэрии пояснили, что для подготовки этой меры нужно около полугода. «Городской совет решил перенести дату как минимум до лета», — подчеркнул собеседник агентства.

Взымать налог власти Венеции хотели с июля 2020 года, но из‑за пандемии его введение пришлось отложить. В 2022-м мэр Луиджи Бруньяро вновь заговорил о перспективе платного посещения города.

С помощью этого правительство планирует ограничить поток тех, кто не остается ночевать в городе и не платит туристический налог в отелях.

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Луиджи Бруньяро
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