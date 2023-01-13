Минпросвещения разработало курс по игре в лапту для школьников

О том, что Минпросвещения планирует ввести модуль по игре в лапту для школьников, стало известно еще в октябре. В министерстве заявили, что дополнить школьную программу классами по лапте предложили учителя физкультуры. Изначально предполагалось, что он появится в школах до конца 2022 года.