Минпросвещения разработало курс по игре в лапту для школьников

Министерство просвещения разработало модуль по игре в русскую народную командную игру лапту для школ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Курс включили в реестр примерных образовательных программ. Предполагается, что в лапту будут играть ученики как начальных, так и старших классов на уроках физкультуры.
В Минпросвещения считают, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, учится работать в команде, быть инициативными и решительными, а также поспособствует нравственному воспитанию.
К 2024 году планируется создать спортивный клуб в каждой школе. На данный момент в России действуют 32 тыс. клубов.
Программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация русской лапты России» вместе с Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания.
О том, что Минпросвещения планирует ввести модуль по игре в лапту для школьников, стало известно еще в октябре. В министерстве заявили, что дополнить школьную программу классами по лапте предложили учителя физкультуры. Изначально предполагалось, что он появится в школах до конца 2022 года.