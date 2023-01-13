«Известия»: в Госдуме хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет

По данным газеты, законопроект разработали депутаты «Единой России». Предполагается, что подросток сможет заключать трудовой договор без согласия органов опеки и попечительства.
Положительный отзыв на документ дал комитет Госдумы по молодежной политике, «Известия» пишут, что он также есть в распоряжении газеты. В нем приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно на работу устраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.
«Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, 91% школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка», — говорится в отзыве комитета.