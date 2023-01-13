«Известия»: в Госдуме хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет

Положительный отзыв на документ дал комитет Госдумы по молодежной политике, «Известия» пишут, что он также есть в распоряжении газеты. В нем приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно на работу устраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.