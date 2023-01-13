Легкоатлет Усэйн Болт потерял миллионы долларов из‑за мошенничества

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт потерял несколько миллионов долларов предположительно из‑за мошенничества сотрудника инвестиционной компании. Об этом сообщил Gleaner.
Деньги спортсмена, по информации издания, пропали со счета Stocks and Securities Limited. Менеджер спортсмена Наджент Уокер заявил, что «были предприняты все соответствующие шаги, чтобы разобраться в ситуации».
Точная сумма ущерба не раскрывается. Предполагается, что к пропаже денег может быть причастен бывший сотрудник компании. Об исчезновении средств со счета Болт узнал 11 января.
Экс-работника инвестиционной компании подозревают в мошенничестве не только со счетом олимпийского чемпиона, но и других клиентов. Расследование произошедшего продолжается.