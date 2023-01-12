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Apple TV+ опубликовал трейлер психологического триллера «Sharper» с Джулианной Мур

Юлия Онодэра
Вчера в 23:02

На ютьюб-канале стримингового сервиса Apple TV опубликовали трейлер психологического триллера «Sharper» («Шулер»), в котором снялась Джулианна Мур («Ганнибал», «Все еще Элис», «Большой Лебовски»).

Актриса сыграла одинокую мать, которая заводит роман с миллиардером, пока ее сын пытается сколотить собственное состояние. Парень решает заполучить его, обокрав богатых людей.

Роли в фильме исполнили Джон Литгоу, Себастьян Стэн, Джастис Смит и Бриана Миддлтон. Режиссером картины выступил Бенджамин Карон («Корона», «Шерлок», «Мой безумный дневник»).

Карон поставил триллер в духе нео-нуара. Его персонажи, живущие в Нью-Йорке, не являются теми, кем они кажутся. Единственное, что в них истинно — жажда власти и денег, амбиции, жаность и похоть.

Режиссер заявил, что «фильм вдохновлен длинной чередой великих фильмов, которые любят оставать аудиторию в неведении до самого конца», включая такие картины как «Подозрительные лица», «Дом игр», «Клют», «Драйв», «Афера Томаса Крауна», «Цвет денег» и «Афера».

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Джон ЛитгоуСебастьян СтэнДжастис Смит
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