В Нагорном Карабахе перестал работать интернет

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. С середины декабря его контролируют азербайджанцы, которые называют себя экологическими активистами. Они требуют, чтобы их пустили к золоторудному и медно-молибденовому месторождениям в непризнанной республике.