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В Нагорном Карабахе перестал работать интернет

Семён Гудошников
Сегодня в 22:54

В Нагорном Карабахе пропал интернет из‑за повреждения кабеля в Лачинском коридоре. Об этом пишет Armenpress со ссылкой на информационный штаб непризнанной республики.

По сообщениям оператора интернет-связи, кабель поврежден на участке дороги, на котором находятся азербайджанские активисты, перекрывшие проезд.

Как пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на оператора мобильной связи «Карабах Телеком», в Нагорном Карабахе есть проблемы и с сотовой связью, но они не обусловлены повреждением кабеля.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. С середины декабря его контролируют азербайджанцы, которые называют себя экологическими активистами. Они требуют, чтобы их пустили к золоторудному и медно-молибденовому месторождениям в непризнанной республике.

В Баку заявляют, что Лачинский коридор перекрыли российские миротворцы. Армянская сторона обвиняет Россию в невыполнении трехстороннего соглашения, согласно которому миротворцы из РФ должны обеспечивать беспрепятственное движение товаров и людей по Лачинской дороге.

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