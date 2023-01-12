ФАС признала рекламу лекарства «Гинкоум» нарушающей закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу лекарства «Гинкоум» компании «Эвалар» нарушающей закон о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
По мнению ведомства, реклама препарата гарантировала его положительное действие, а также безопаснось, эффективность и отсутствие побочных действий. Подобные заявления запрещены законодательством.
«Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата „Гинкоум“ ненадлежащей», — заявили представители регулятора.
Решение относится к видеороликам, которые демонстрировались на телевидении. Их можно было увидеть на телеканалах «Россия 1» и НТВ. Согласно решению ФАС, «Эвалар» обязали исправить нарушения и выплатить штраф в 300 тыс. рублей.
Ранее компанию уже привлекали к ответственности за ненадлежащую рекламу «Гинкоума». Это произошло в 2019 году. Тогда «Эвалар» также обещал покупателям «устранение головной боли, головокружения, шума в ушах».