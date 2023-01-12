ФАС признала рекламу лекарства «Гинкоум» нарушающей закон о рекламе

Решение относится к видеороликам, которые демонстрировались на телевидении. Их можно было увидеть на телеканалах «Россия 1» и НТВ. Согласно решению ФАС, «Эвалар» обязали исправить нарушения и выплатить штраф в 300 тыс. рублей.