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ФАС признала рекламу лекарства «Гинкоум» нарушающей закон о рекламе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу лекарства «Гинкоум» компании «Эвалар» нарушающей закон о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

По мнению ведомства, реклама препарата гарантировала его положительное действие, а также безопаснось, эффективность и отсутствие побочных действий. Подобные заявления запрещены законодательством.

«Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата „Гинкоум“ ненадлежащей», — заявили представители регулятора.

Решение относится к видеороликам, которые демонстрировались на телевидении. Их можно было увидеть на телеканалах «Россия 1» и НТВ. Согласно решению ФАС, «Эвалар» обязали исправить нарушения и выплатить штраф в 300 тыс. рублей.

Ранее компанию уже привлекали к ответственности за ненадлежащую рекламу «Гинкоума». Это произошло в 2019 году. Тогда «Эвалар» также обещал покупателям «устранение головной боли, головокружения, шума в ушах».

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ФАС России
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