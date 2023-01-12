Названы финалисты фестиваля New/Open. Они выступят в старинном екатеринбургском особняке

В этом году фестиваль New/Open пройдет в четвертый раз. Кроме выступлений на нем будут лекции, мастер-классы, маркет и возможность пообщаться с экспертами музыкальной индустрии. Местом сбора станет «Синара-центр», который расположился в особняке XIX века.