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Названы финалисты фестиваля New/Open. Они выступят в старинном екатеринбургском особняке

Семён Гудошников
Сегодня в 21:15

Жюри New/Open определило 30 участников шоукейс-фестиваля. Их выступления можно будет бесплатно увидеть 11–12 февраля в екатеринбургском «Синара-центре». Итогами конкурса с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Из 305 заявок жюри выбрало следующие: группы «Нееет, ты что», «Залпом», Settlers, «Макодзеба», «Макфа», «Андерграунд», «Дела поважнее», «Испанский стыд», «Маяк», «Внимание, брусника!», Bresden, «Катя Рикеда», «Гафт», Fauzia, Beeswax & Olesya, «Мытищи в огне», «Лус Киндер», «Дрель», Valerianka, Колоницкий, Kira Lao, Dark Diva, Yarvi, «Бром», Kasalissa, «Вика Кравцова», Marsianna, «Фреска», Mattew и «Южный Север».

Организаторы New/Open помогут всем участникам феста реализовать свои проекты. К примеру, «Залпом» запишет пластинку по мотивам этнографической экспедиции в Якутию, а Bresden создадут альбом-энциклопедию танцевальной музыки, где каждый трек будет посвящен определенной декаде — от фанка 1970-х до танцевального инди-попа 2010-х.

Еще двух финалистов вскоре определит академия «Мастера». На фестиваль поедут лучшие студенты бесплатных курсов «Как зарабатывать на музыке» и «Как устроен менеджмент артиста». Еще можно успеть выполнить финальное задание — его принимают до 15 января.

В этом году фестиваль New/Open пройдет в четвертый раз. Кроме выступлений на нем будут лекции, мастер-классы, маркет и возможность пообщаться с экспертами музыкальной индустрии. Местом сбора станет «Синара-центр», который расположился в особняке XIX века.

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