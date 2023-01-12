Human Rights Watch: в 2022 году в России началась массовая кампания по искоренению инакомыслия

HRW отмечает ухудшение ситуации с правами человека по всему миру. По мнению организации, атаки на систему прав человека отчасти связаны с ее эффективностью. Разоблачая злоупотребления властей и давая высказываться жертвам репрессий, правозащитное движение усложняет жизнь правительствам, совершающим злоупотребления, сказано в отчете.