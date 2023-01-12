Human Rights Watch: в 2022 году в России началась массовая кампания по искоренению инакомыслия

В 2022 году в России началась новая массовая кампания по искоренению инакомыслия. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), пишет «Коммерсант».
По мнению HRW, ряд новых законов, принятых в РФ, фактически вводят цензуру, криминализуют участие в публичных протестах и расширяют ограничения для тех, кого власти считают иностранными агентами.
Одним из важнейших кризисов в сфере соблюдения прав человека в ушедшем году организация называет последствия военной операции на Украине. Военные действия приводят к многочисленным жертвам, нарушениям прав человека и миллионам беженцев, говорится в докладе.
К другим кризисам организация относит нарушение прав уйгуров в Китае и действия «Талибана»* в Афганистане, из‑за которых миллионы жителей страны оказались на грани голодной смерти.
HRW отмечает ухудшение ситуации с правами человека по всему миру. По мнению организации, атаки на систему прав человека отчасти связаны с ее эффективностью. Разоблачая злоупотребления властей и давая высказываться жертвам репрессий, правозащитное движение усложняет жизнь правительствам, совершающим злоупотребления, сказано в отчете.
В начале апреля Минюст России закрыл российские представительства 15 правозащитных организаций, включая Human Rights Watch и Amnesty International. Причиной назвали нарушения законодательства России, но о каких нарушениях речь, не уточнили. Через несколько дней Роскомнадзор заблокировал сайт HRW. Правозащитная организация пообещала продолжить работу в России.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.