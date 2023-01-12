В Гатчине снегоуборочная техника завалила ребенка снегом. Его откопали местные жители

«Происходил вывоз снега, но дети бесконтрольно забирались на кучи. Сотрудник при погрузке отгонял детей. Ребёнок находился сзади кучи, произошёл обвал. Ребёнка достали, он продолжил играть и залезать на кучи. Мы соблюдали технику безопасности, но не учли, что будет такой поток детей, и они будут без родителей», — заявили там.