В Гатчине снегоуборочная техника завалила ребенка снегом. Его откопали местные жители

В Гатчинском районе Ленинградской области ребенка завалило снегом из снегоуборочных машин. Водитель не заметил мальчика и опрокинул ковш прямо на него, сообщил портал 47 news.
Мальчик не пострадал. Его вскоре откопали очевидцы происшествия. По словам отца ребенка, школьник чувствует себя нормально, хоть и жалуется на боли в спине. Однако он сильно испугался, после случившегося он выглядел заплаканным.
Отец мальчика пожаловался, что никто не предложил помощь его ребенку. «Откопали и отправили домой», — пояснил он. Мужчина сам узнал о происшествии, когда сын вернулся с прогулки.
По словам мальчика, он вместе с другими детьми увидел гору снега на площади и решил поиграть. Снег, по словам ребенка, не был огорожен, а водители снегоуборочной техники не подавали сигналов, чтобы дети отошли.
«Дети постоянно бегают возле елки. Лезут в ковш, кидаются снежками, балуются, катаются с горки рядом», — рассказала сотрудница одного из магазинов, расположенных недалеко от места происшествия.
Правоохранительные органы Гатчины возбудили уголовное дело после случившегося, сообщил телеканал «78». В администрации города в инциденте обвинили детей.
«Дети бесконтрольно залезали на снежный вал, не реагируя на требования сотрудников МБУ „УБДХ“ покинуть зону производства работ», — написали в группе админстрации в соцсети «ВКонтакте».
На автобазе, ответственной за уборку снега, произошедшее объяснили примерно также.
«Происходил вывоз снега, но дети бесконтрольно забирались на кучи. Сотрудник при погрузке отгонял детей. Ребёнок находился сзади кучи, произошёл обвал. Ребёнка достали, он продолжил играть и залезать на кучи. Мы соблюдали технику безопасности, но не учли, что будет такой поток детей, и они будут без родителей», — заявили там.