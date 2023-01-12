В правительстве Чечни отвергли заявление, что не собираются лишать Меладзе наград

Минкульт Чечни не распространял заявление о том, что не собирается лишать Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили. Авторы данной дезинформации, а именно издание „Подъем“, занялись журналистским шулерством и выдали в исковерканном виде частную беседу с рядовым специалистом за официальную позицию республики», — сказал Дудаев.
Он выразил уверенность, что журналистов «призовут к ответственности за распространение ложной информации».
Накануне «Подъем» со ссылкой на чеченский Минкульт заявил, что министерство пока не рассматривает вопрос лишения Валерия Меладзе звания народного артиста республики.
Издание так процитировало представителя ведомства: «Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им. То, что Меладзе выступил против войны, — он имеет право. В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет».
Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против российской военной операции на Украине. В начале января телеграм-каналы, включая Shot, опубликовали видео, снятое, как утверждается, на новогоднем корпоративе в Дубае. В ролике человек за кадром говорит Меладзе «Слава Украине!», тот убирает в сторону микрофон и, предположительно, произносит «Героям слава!», на что голос за кадром одобрительно восклицает: «О, красавчик!»