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В Стамбуле прогремел взрыв в текстильной мастерской

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

На западе Стамбула, в районе Багджылар в текстильной мастерской произошел взрыв. Об этом сообщило агентство DHA.

Инцидент зафиксировала уличная камера наблюдения. На записи видно, что взрыв был достаточно мощным и затронул в том числе прохожих — их в этот момент рядом с мастерской было немало.

Согласно сообщениям СМИ, проходящих мимо людей задело осколками стекла и кирпича. Также пострадали припаркованные неподалеку автомобили.

Сам взрыв произошел в гладильном отделении на четвертом этаже пятиэтажного здания в то время, когда работники мастерской находились на перерыве. Его причина пока неизвестна.

По словам губернатора района Абдуллы Учгуна, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. На место события прибыли полицейские, пожарные и медицинские работники.

РИА «Новости» все же отмечает, что пострадавшие от взрыва есть — их, по информации агентства, госпитализировали.

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