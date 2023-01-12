В Стамбуле прогремел взрыв в текстильной мастерской

На западе Стамбула, в районе Багджылар в текстильной мастерской произошел взрыв. Об этом сообщило агентство DHA.
Инцидент зафиксировала уличная камера наблюдения. На записи видно, что взрыв был достаточно мощным и затронул в том числе прохожих — их в этот момент рядом с мастерской было немало.
Согласно сообщениям СМИ, проходящих мимо людей задело осколками стекла и кирпича. Также пострадали припаркованные неподалеку автомобили.
Сам взрыв произошел в гладильном отделении на четвертом этаже пятиэтажного здания в то время, когда работники мастерской находились на перерыве. Его причина пока неизвестна.
По словам губернатора района Абдуллы Учгуна, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. На место события прибыли полицейские, пожарные и медицинские работники.
РИА «Новости» все же отмечает, что пострадавшие от взрыва есть — их, по информации агентства, госпитализировали.