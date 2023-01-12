Enter Shikari выпустили новый трек. И анонсировали альбом

Enter Shikari анонсировали новый альбом «A Kiss For The World» — его премьера намечена на 21 апреля. Одновременно британские пост-хардкорщики опубликовали первый сингл с него — «(Pls) Set Me On Fire».
В интервью NME фронтмен Рaу Рейнольдс сказал, что «это одна из самых полных страданий песен, что мы когда‑либо делали». По его словам, в ней есть стремление к трансцендентности, творчеству и общению с другими людьми, а еще целые куплеты пронзительного крика. «На самом деле, в ней есть та самая оригинальная сущность Шикари».
Издание уточняет, что новый «A Kiss For The World» отражает эйфорию, которую группа испытала, когда вновь смогла выступать вживую после коронавирусного карантина. Для записи пластинки музыканты арендовали ветхий фермерский дом и обустроили в нем временную студию.
«Все это работало на солнечной энергии. Были только мы и наш инженер Джордж Перкс, никаких штатных инженеров, помощников продюсеров и никакого установленного способа ведения дел. Это было похоже на создание музыки в гараже Криса [Баттена] в детстве. В нем было то же чувство наивного, милого волнения», — отметил Рейнольдс.
Предыдущий альбом — «Moratorium (Broadcasts From The Interruption)» — Enter Shikari выпустили в марте 2021-го. Он состоит из переосмыслений старых хитов и акустических версий, которые группа исполняла во время живых трансляций, находясь на самоизоляции.