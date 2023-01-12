Enter Shikari выпустили новый трек. И анонсировали альбом

В интервью NME фронтмен Рaу Рейнольдс сказал, что «это одна из самых полных страданий песен, что мы когда‑либо делали». По его словам, в ней есть стремление к трансцендентности, творчеству и общению с другими людьми, а еще целые куплеты пронзительного крика. «На самом деле, в ней есть та самая оригинальная сущность Шикари».